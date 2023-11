Una mujer se encuentra enfrentando las dolorosas secuelas de la infidelidad de su esposo, quien no solo la engañó, sino que también la dejó en la calle con sus hijos; sin embargo, en vez de dejarse llevar por la desesperación, tramó una sutil venganza que provocó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

“Mi marido me engañó con otra y me dejó en la calle sin un peso con dos nenes”, empezó diciendo la usuaria, identificada en las redes sociales como @ninoska_lamaestra1.

Según el relato de la radicada en Estados Unidos, las cosas dieron un giro cuando, cinco años después, descubrió que al sujeto le diagnosticaron insuficiencia renal. Por esta razón, su amante lo dejó y quedó solo.

La mujer señala que, durante los seis años que estuvieron casados, sufrió múltiples infidelidades: “Muchas veces con jovencitas, que él prácticamente doblaba su edad, y para hacer honesta yo me hacía la loca. Yo hacía como que no sabía nada y fingía que vivía en un matrimonio muy feliz”.

El maltrato venía también de parte de la familia de él, ya que su suegra solía decirle “que lo único que le interesaba era su dinero” de su hijo.

A pesar de lo ocurrido, la familia del hombre le pidió que se haga cargo de él ya que era “su responsabilidad” como esposa.

La respuesta de ella fue tajante: “Ahora que está enfermo me buscan para que yo me haga cargo. Yo ni loca, que lo cuide su mamá que nunca me quiso”.

Su decisión de olvidarse por completo de ex esposo se viralizó y generó múltiples reacciones, aunque la mayoría fue de apoyo hacia la mujer.

Cabe agregar que la usuaria @ninoska_lamaestra1 es una creadora de contenido de origen latino que, mediante su cuenta de TikTok, en donde se describe como “intérprete de historias ajenas”, suele publicar videos contando casos relacionados con decepciones amorosas.

Cómo superar una ruptura

Cuando una relación de pareja termina vivimos un proceso de duelo y es que se trata del fin de una historia. El sitio IEPP recopiló algunas de las cosas que puedes hacer para entender la situación por la que pasas.

Trabaja tu autoestima: Aprende a disfrutar de tu propia compañía, a estar bien contigo mismo y a quererte.

Acepta la situación, bienvenido el cambio: Negarnos a creer y aceptar lo que ha ocurrido no sirve de nada, solo alargará el proceso. Acepta que las cosas pasan por algo.

No te cortes, si te apetece llorar, llora: Reprimir emociones nunca es bueno, déjalas fluir.

Mantén y aumenta tu círculo social, oblígate a salir: Relacionarte te va a beneficiar, pues los amigos, los compañeros de trabajo, tu familia y toda persona con la que te sientas bien va a ejercer una influencia muy positiva sobre ti.

Mira hacia adelante y aprende: Deja de pensar en lo que pasó o en lo que pudo haber sido. Lo que te va a beneficiar es ir mirar hacia delante, es hora de comenzar a pensar en lo bueno que está aún por llegar.

