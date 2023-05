Un avión acababa de llegar a su destino y los pasajeros hacían cola para bajar, pero uno de estos estaba un tanto más apresurado que los demás y en su intento por salir rápido de la aeronave empujó a un grupo de personas, tras lo cual inició una acalorada discusión con un grupo de mujeres donde el sujeto sacó a la luz toda su soberbia la cual fue grabada en video y, de inmediato, se hizo viral en redes sociales.

El vuelo acababa de llegar a Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, y el polémico personaje vestido de forma extravagante empuja a otros pasajeros para poder bajar: “entiendo que todos estamos esperando, pero yo no trabajo así, hago las reglas sobre la marcha”.

Y tiene más para decir: “y adivinen qué, los estoy rompiendo ahora mismo”, tras lo cual empuja a una mujer que cae sobre el asiento dejando a las demás en shock por lo que están presenciando: “no seas grosero conmigo, porque una cosa que puedo es ser grosero contigo, es lo que puedo ser”, grita sin el menor signo de arrepentimiento.

Mira aquí el video viral

“No se olviden ponerlo en Instagram”

Pero, la arrogancia del hombre no queda allí, pues incluso tuvo expresiones del peor gusto posible: “¡Que tengas un lindo día! Te amo... y lo beso más y más, también besaré tus tetas, nena... no me digas que te bese el trasero... no vale la pena”.

Mientras más le reclaman las mujeres en el avión, su comportamiento agresivo escala mucho más: “adivina qué: crees que me veo bonito, pero el gueto puede salir de mí, cariño”.

Pronto, se da cuenta de la persona que lo está grabando y apela al sarcasmo: “asegúrate de seguirme en Instagram... no te olvides de comprar mi marca ¡hola! Y no se olviden de ponerlo en Instagram, Facebook, estoy allí”, a lo que le dijeron que no valía la pena.

“Soy afroamericano, cariño, siempre valgo la pena. Soy urbano, soy todo lo que no quieres que sea”, para luego mostrarle el dedo medio; pero cuando está dirigiéndose a la puerta para salir del avión saca su celular para grabar y decirle a una de las mujeres con las que tuvo el altercado: “tienes que irte al infierno, me aseguraré de guardar un lugar para ti”.

Hasta el momento, el sujeto no ha sido identificado, en tanto American Airlines, la aerolínea donde tuvo lugar el altercado, no se ha comunicado al respecto.