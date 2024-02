Una joven de 26 años que está casada con un hombre de 58 utilizó sus redes sociales para compartir detalles de su relación y la gran diferencia de edad que hay entre ella y su esposo. En un video subido a TikTok, Gabby (@anthonyandgabs) reveló algunas de las suposiciones que las personas hacen sobre su matrimonio, además de la pregunta que todo el mundo le hace.

En el clip, la pareja, que radica en California, Estados Unidos, comenta algunas de las afirmaciones que enfrentan a diario al tener tantos años de diferencia. “Somos una pareja con diferencia de edad. Por supuesto, la gente piensa que su madre y yo somos hermano y hermana”, empezó diciendo Anthony.

“Somos una pareja con diferencias de edad. Por supuesto, la gente me pregunta ‘¿Con qué frecuencia Anthony toma Viagra?’”, dijo por su parte Gabby, añadiendo que, “para que conste”, que la respuesta a esta pregunta es “nunca”.

“Gabby ha dejado muy claro que no me retiraré en mucho tiempo”, añadió el hombre. Luego, la joven admitió que “todo el mundo piensa que me casé con él para obtener mi tarjeta de residencia”.

“Terminé la licenciatura, dos posgrados y trabajé durante seis años antes de que ella naciera”, explicó Anthony, quien bromeó sobre el hecho de que su esposa no sabía de la existencia de la película “Duro de Matar”.

La chica también confesó que no tenía idea de la cantidad de veces “que las personas mayores iban al baño en medio de la noche”.

El video de la pareja se viralizó y varios internautas destacaron la gran relación que hay entre Gabby y Anthony.

“Awww. Qué lindo que pasen el resto de su vida juntos”, comentó un internauta. “Yo también estoy en una relación con diferencia de edad y si lo entiendes, lo entiendes. Ustedes parecen muy felices”, señaló otro.

“¿Alguien puede decirme en serio dónde encontrar un hombre que se vea así? Me gustan los hombres mayores, pero los que encuentro son... sin comentarios”, agregó una usuaria.

