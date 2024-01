En un reciente video viral de TikTok, una pequeña turista de tres años proveniente de Sydney, Australia, expresó su desencanto con la Gran Manzana, llevando a cabo una crítica honesta de su experiencia en Nueva York. Sin embargo, más allá de las quejas de la joven Jette Blackman, la ciudad que nunca duerme tiene mucho más que ofrecer de lo que su breve visita permitió descubrir.

La pequeña Jette, acompañada de su madre Jeraldine, no pudo contener su descontento ante lo que esperaba que fueran calles pavimentadas con oro. “Mama, no me gusta aquí en Nueva York. Hay mucha basura”, se quejó en el video, mientras exploraba Times Square con una mirada decepcionada.

La crítica infantil no solo se centró en la cantidad de desechos en las calles y la multitud, sino que también señaló la presencia de una cadena de comida rápida muy conocida: McDonald’s. Sin embargo, a medida que su hermano mayor, Nimo, expresaba su disfrute explorando la ciudad, la actitud de Jette hacia Nueva York comenzó a cambiar.

Incluso, la pequeña llegó a entonar alegremente el coro de “Shake It Off” de Taylor Swift cerca de la calle 42, como si la deslumbrante vitalidad de la ciudad hubiera conquistado su cuerpo. “Me gusta un poco Nueva York”, finalmente admitió, aunque no dejó de señalar la cantidad de basura presente.

Nueva York, destino incomparable

A pesar de la crítica de Jette y la resonancia de sus quejas en las redes sociales, Nueva York sigue siendo un destino incomparable. Un estudio de junio de 2023 la clasificó como la ‘Mejor Ciudad de Estados Unidos del año’, y una encuesta global de octubre la designó como “el lugar más interesante del mundo”, destacando a Gramercy Park como su joya.

“Este vecindario está asociado con muchas personas famosas que actualmente viven o solían vivir allí, incluyendo a Julia Roberts, Rufus Wainwright, Karl Lagerfeld y Oscar Wilde. Además, fue el lugar de nacimiento de Theodore Roosevelt”, señalaron los investigadores.

A pesar de las críticas de algunos, Nueva York sigue siendo un imán para la atención y elogios, con Gramercy Park liderando la carga con un “puntaje de interés” más alto que muchas ciudades completas, respaldado por casi 2,700 artículos de Wikipedia.

