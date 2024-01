Una futura novia de California, Estados Unidos, se ha vuelto viral gracias a un enternecedor video en el que le pide a su padrastro que oficie su boda. Shylah May compartió el emotivo momento en un video de TikTok el jueves. En él, ella y su prometido, Trevor Farrow, sorprenden a su padrastro, Ralph Kenyon, con la pregunta oculta dentro de un regalo de Navidad especial.

“Habría sido algo aleatorio si simplemente le diéramos un regalo, así que quisimos hacerlo durante la Navidad”, explicó May a Good Morning America. “Abrimos todos nuestros regalos y uno de los suyos, ya lo estábamos grabando para que no sospechara nada, y el último era nuestra petición para que fuera nuestro oficiante”.

Kenyon dijo que se vio inmediatamente conmovido cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo.

“Así que yo estaba familiarizado con la caja. Hice una broma al respecto, la abrí y había una botella de alcohol muy bonita allí, y pensé que ese era el regalo”, recordó el hombre de 65 años. “Me pareció un poco extraño. Pensé que era para mi esposa y para mí, y ella no bebe eso... e inmediatamente vi este libro que tenía mi nombre y ‘oficiante’, y fue ahí cuando cambió para mí y fue muy emocionante”.

En solo un día, el video de May fue visto 1.9 millones de veces.

May le dijo al citado medio que se le ocurrió la idea de pedirle a Kenyon que fuera el oficiante después de asistir a una boda hace tres meses donde el padre de la novia no solo acompañó a la novia por el pasillo, sino que también ofició la ceremonia. May dijo que en ese momento supo que quería hacer algo similar para sus nupcias en septiembre.

“Fue una experiencia tan conmovedora, especial y emocional. Supe de inmediato que quería que Ralph hiciera eso por mí porque ha estado tan involucrado en mi vida y ha sido una figura paterna para mí”, dijo May. “Significaría todo”.

Incluso describió el momento como un “círculo completo”, ya que Kenyon fue la primera persona en su familia en conocer a su prometido hace unos nueve años.

“Ha sido genial desde entonces”, dijo Kenyon. “Trevor ha sido un chico increíble. No podría haber pedido una mejor persona para que Shylah estuviera involucrada, así que ha sido una relación bastante buena”.

May y Kenyon dijeron que han construido una relación cercana desde que Kenyon entró en la vida de May cuando ella tenía solo 6 años y se casó con su madre, Connie Kenyon.

VIDEO VIRAL | Shylah May y Trevor Farrow sabían que querían elegir para su boda a un oficiante que los conociera desde hacía mucho tiempo y, como dijo Farrow, el padrastro de May, Ralph Kenyon, "encajaba perfectamente". (Foto: Shylah May)

“Realmente se convirtió en el mejor papá del mundo”, dijo May. “Fue mi entrenador de softball. En cualquier momento que pudiera estar involucrado en mi vida, estaba allí. Me enseñó a conducir. Me ayudó a entrar en la universidad, ayudándome a escribir mis ensayos”.

Así que cuando llegó el momento de elegir quién tendría el honor de casarlos, May y Farrow acordaron que Kenyon sería el “ajuste perfecto”.

“Cuando pensamos en quién queríamos, uno, queríamos que nos conocieran durante mucho tiempo para que pudieran hablar sobre nuestra relación, cómo ha evolucionado, lo que tenemos por delante, y luego [también] alguien con sabiduría, que ha estado casado y sabe lo que se necesita para tener un matrimonio exitoso. Así que pensé que era obvio”, explicó Farrow.

Kenyon dijo que, casi una semana después, todavía se siente conmovido por el gesto reflexivo. “Nunca lo había pensado, nunca pensé que era elegible o calificado... y obviamente [yo] tengo una relación increíble con Shylah y también una relación increíble con Trevor, así que me conmovió mucho. Todavía lo estoy, francamente”, dijo.

May y Farrow planean casarse en la Toscana, Italia, el 12 de septiembre, donde May también planea que Kenyon la lleve por el pasillo.

