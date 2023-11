Todos disfrutamos de la magia de Halloween, pero pocos consideran el caos que sigue a una fiesta llena de decoraciones espeluznantes y disfraces aterradores. La usuaria de TikTok @usernameassandr1 compartió una experiencia peculiar después de la Noche de Brujas, cuando su familia olvidó retirar la decoración, desencadenando una cadena de eventos que llevaron a su jardinero a creer que había un cadáver en el jardín.

Después de una noche llena de diversión y espíritu festivo, la familia se encontró con la desalentadora tarea de limpiar y organizar todo. Sin embargo, olvidaron retirar por completo la decoración del supuesto cadáver que habían creado para la ocasión. Bolsas de basura y cuerdas rodeaban un objeto que, a la luz del día, parecía más inquietante de lo que habían planeado.

La hilarante confusión surgió cuando el jardinero, al descubrir la escena, no pudo contener su asombro y preocupación. En una nota de voz dirigida a la madre de la familia, Manuela, exclamó: “Buen día, Manuela. Aquí al lado de la piscina hay un cadáver. Me he asustado”. Adjuntó imágenes de la surrealista escena, creyendo genuinamente que se enfrentaba a una situación macabra.

La reacción de la madre fue más allá de la contención; no pudo evitar reírse ante la confusión del jardinero. Rápidamente compartió la imagen del falso cadáver y la nota de voz a través del grupo familiar, desencadenando un coro de risas de todos los miembros.

La anécdota, capturada en un video de TikTok, no tardó en convertirse en un fenómeno viral. Con más de 7 millones de reproducciones y más de un millón de ‘Me gusta’, el video dejó a los usuarios de la plataforma riendo a carcajadas. Los comentarios no se hicieron esperar, con la mayoría expresando su incredulidad y diversión ante la confusión del jardinero.

“Lo decía re tranquilo JAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA”, “Lo tranquilo y respetuoso que lo dijo, lo quiero”, “Pues muy asustado no estaba. Suena acostumbrado”, “Él lo relataba como si fuese algo cotidiano en su experiencia”, “Le ha faltado decir que hago con él”, “Casi dice: no hago preguntas, pero si cobro un extra por hacerme cargo”, “BUEN DÍA educado ante todo rey” o “Le dices que lo deje en un maletero y lo hace sin hacer preguntas”, fueron algunos de los comentarios en el video viral de TikTok.

