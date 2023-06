Mellow es un querido vecino al que echaran mucho de menos en su vecindario. Los residentes de la localidad de Dupont, Pensilvania (Estados Unidos), recientemente se unieron al can cuando supieron que a la mascota le diagnosticaron un linfoma y no se esperaba que viva hasta el mes de junio. Conoce los detalles de este video viral en las redes sociales.

Muchos vecinos se enteraron de la triste noticia a través de volantes titulados “El último paseo de Mellow por Dupont”, compartidos por el propietario de Mellow, Kevin. Él dejó volantes en los buzones de correo de muchos vecinos sobre la salud de su cachorro y algo especial que quería hacer por el perro antes de que muriera.

Video viral, el último deseo de Mellow

“Mi nombre es Mellow y vivo en Dupont desde septiembre de 2019 con mi dueño Kevin”, comenzaba la nota, que incluía varias fotos de Mellow.

“Es posible que hayas notado que caminamos por el vecindario dos veces al día, todos los días: llueva, nieve o haga sol. Es posible que algunos vecinos me hayan acariciado o me hayan dado golosinas antes, mientras que a otros solo los conozco a través de sus propios perros que me saludan cuando pasamos. Independientemente de lo bien que nos conozcamos, ha hecho que mi vida sea mucho más rica de lo que cualquier perro podría haber esperado. Estoy agradecido de tener vecinos tan cariñosos y vivir en una comunidad que cuida de uno otro tan bien”, continuó la carta.

Vecindario salió a las calles para despedirse de perro con cáncer en su “último paseo por la cuadra”. (Foto: Dogspotting Society / Facebook)

Mellow y Kevin concluyeron la carta con la noticia de que Mellow probablemente “se iría al paraíso de los perros en junio” debido a su cáncer y que quería dar un último paseo por el vecindario antes de que eso sucediera.

Para hacer posible este deseo, Kevin organizó una caminata comunitaria de despedida para Mellow el 3 de junio para permitir que el canino “se despidiera cara a cara”. Las cartas que Kevin dispersó en su vecindario también incluían información sobre la caminata y un mapa del camino planeado por Kevin y Mellow.

El post de Mellow que se hizo viral

KJ Warunek no vive en el vecindario de Mellow, pero se enteró del paseo de despedida de la mascota a través de la página comunitaria que dirige en el área de Dupont.

“Dirijo la página de la comunidad de la ciudad, y un miembro envió la foto de la carta de Mellow a sus vecinos para que aprobaran su publicación. Estaba llorando cuando la leí y le dije a mi esposo Mark: ‘Tenemos que ir a verlo en su caminata final’”, recuerda Warunek.

Warunek asistió al evento del 3 de junio y se sintió conmovido por la cantidad de personas que se presentaron para ofrecerle amor y apoyo al perro.

“Había al menos 20 personas en cada esquina de su caminata para despedirse. Fue increíble ver a nuestra comunidad unida por un perro”, le contó a People . “Los niños de la ciudad estaban tan emocionados de ver a este perro. Algunos incluso hicieron carteles que decían: ‘Te amamos Mellow’”, agrega.

Mellow parecía disfrutar la atención y el afecto extra también. Warunek dice que la cola del canino se movía durante su caminata.

“Mellow es el chico más dulce. Era muy amable con todos y absorbía toda la atención. ¡Sabía que era su día!”. dijo Warunek, y agregó que sintió una conexión especial con Mellow y Kevin, a pesar de conocerlos por primera vez el 3 de junio.

Mellow recibió mucho cariño y galletas en “último paseo por la cuadra”. (Foto: Facebook / Dogspotting Society)

“Como persona que perdió un perro por un linfoma y sabiendo lo rápido y agresivo que es, estamos felices de que todavía se esté moviendo”, comparte.

Warunek estaba tan conmovido por la dulzura de Mellow y la amabilidad que su comunidad le mostró que compartió fotos del paseo de despedida del perro con la página de Facebook Dogspotting Society . La publicación recibió más de 9.000 interacciones y ayudó a difundir la historia de Mellow en todo el país.

“Es realmente sorprendente cómo un animal puede unir a todo el mundo. ¡Todavía estoy en estado de shock!”, dijo Warunek.

