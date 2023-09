Una joven latina que actualmente reside en Boston, Estados Unidos, ha generado polémica en las redes sociales al asegurar que puede vivir sin la necesidad de trabajar ni estudiar. Indignados, miles la empezaron a tildar de “mantenida”, pero ella decidió responder con un video en el que detalló sus motivos.

“La gente me dice que por qué no trabajo o por qué no estudio y la verdad es que no puedo”, empezó diciendo la usuaria @valentinaidiartbe, oriunda de Argentina. “Yo me levanto, salgo a caminar. Primero me tomo unos mates y tardo un montón en tomarme unos mates, porque el mate no es como un café que lo tomas y sales”.

“Después salgo a caminar y si el día está como hoy que hacen 32° C me tiro a la pileta y si no espero un poco más al mediodía. Después tengo que ir al gimnasio y ya cuando vuelvo tengo que comprar para hacer la comida y ver que voy a cocinar”, agregó.

Según explicó, su rutina no le da el tiempo suficiente como para ponerse a buscar un trabajo o estudiar. Su peculiar explicación, hecha a modo de broma, se viralizó y llamó la atención de un gran número de usuarios que acudieron a la sección de comentarios para compartir sus impresiones.

Mientras que algunos criticaron a la argentina por negarse a ser una persona independiente, otros halagaron su honestidad y su enfoque en disfrutar de la vida mientras pueda hacerlo.

“Quizás no puede trabajar hasta que le salgan los papeles”; “Bueno reina, la que puede, puede. Es así”; “Ídola, no hay que estresarse, está bien”; “Pero, ¿quiénes son estos para venirte a cuestionar lo que hacés con tu vida?”, son algunos de los mensajes que dejaron las personas.

¿Cómo trabajar legalmente en los Estados Unidos?

Trabajar legalmente en los Estados Unidos como extranjero implica seguir un proceso específico y cumplir con ciertos requisitos. Estos son los requisitos a seguir:

Verifica tu elegibilidad según tu situación.

Obtén una visa de trabajo específica para tu tipo de empleo.

Encuentra un empleador estadounidense que te patrocine.

Solicita la visa de trabajo a través del USCIS o el consulado estadounidense.

Espera la aprobación de la visa.

Cumple con los requisitos de tu visa mientras trabajas en EE. UU.

Si deseas la residencia permanente, explora las opciones de green card.

Recuerda que las leyes de inmigración pueden cambiar y varían según las circunstancias individuales, por lo que es recomendable consultar con un abogado de inmigración o el USCIS para obtener orientación específica y actualizada.

