El Metro de Nueva York se ha convertido en una parte vital de esta emblemática ciudad, reconocida por sus imponentes rascacielos y su icónica vida urbana; sin embargo, detrás de su aparente eficiencia, se ocultan relatos de frustración y descontento. Recientemente, una joven latina residente en Estados Unidos utilizó sus redes sociales para exponer el lado menos conocido de este sistema de transporte, que viene a ser el más utilizado por los ciudadanos de la Gran Manzana.

Victoria Mezquita (@vickymezquita), una influencer de Argentina que estudia cine en Nueva York, comparte su día a día como migrante en la ciudad más poblada de Norteamérica a través de su cuenta de TikTok. Recientemente, sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su experiencia en el tren subterráneo, señalando que el sistema no cumple con las expectativas a pesar de los tres dólares que se deben pagar por el viaje.

“Los subtes en Nueva York son un asco”, dijo la tiktoker. Luego, comentó que, durante uno de su trayectos, se sentó junto a un hombre que, de manera repentina, vomitó cerca de ella. Asimismo, señaló que pasó malos momentos al ser filmada sin su consentimiento y enfrentarse a comportamientos inapropiados por parte de algunos pasajeros.

“Argentinos que vengan, no es para nada lindo viajar en subte en Nueva York. No se confíen. Yo no me siento segura”, expresó la chica, agregando que la presencia de ratas y cucarachas en las estaciones es algo a lo que los usuarios se han acostumbrado.

El testimonio de Victoria superó las 100 mil reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones. Algunos expresaron su asombro por las revelaciones y otros compartieron sus propias experiencias en el metro de Nueva York.

“Cada uno que viaja vuelve más desilusionado de NY”; “Este año fui por primera vez y después de tomar el subte quedaba shockeada jajaja”; “El subte de CABA es un lujo al lado de este créeme”; “Dios cada vez que me tomo un subte en NYC le rezo al universo, siempre algo random pasa. Cuidate”; “A mi no me pasó nada ni vi nada raro por suerte cuando viajé, Se ve que tuve suerte”, escribieron las personas.

Uno de los sistemas de transporte público más grandes y emblemáticos del mundo

El metro de Nueva York es un sistema de transporte público icónico y antiguo que sirve a los cinco distritos de la ciudad. Con más de 400 estaciones y una red de rutas variada, es uno de los sistemas de metro más concurridos del mundo, utilizado por millones de personas diariamente.

Opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y es esencial para la movilidad neoyorquina. Aunque es un pilar de la ciudad, enfrenta desafíos como el mantenimiento de la infraestructura y la congestión en horas pico.

Además, el metro de Nueva York ha dejado una marca en la cultura popular y ha sido escenario de numerosas películas y obras literarias.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Te recomiendo ver este video

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)