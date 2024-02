En el corazón de Fair Lawn, Nueva Jersey, Estados Unidos, una mujer está haciendo realidad los sueños de bodas y, al mismo tiempo, ahorrando mucho dinero a las novias. Se trata de Adele Puccio, la directora de la Biblioteca Pública Maurice M. Pine en Fair Lawn, Nueva Jersey, y la orgullosa curadora de una colección de vestidos de novia vintage disponibles para alquiler. Su historia es viral en las redes sociales.

Puccio reveló a NJ.com que a lo largo de los años ha prestado al menos 30 vestidos, cuidadosamente almacenados tanto en la biblioteca como en su hogar en Nueva Jersey. Incluso ha convertido su oficina en un paraíso nupcial, exhibiendo algunos de los vestidos vintage en maniquíes.

“No es como si le pusiera un código de barras y lo registrara”, explicó Puccio. “Si alguien viene y quiere un vestido de novia, solo tiene que expresar su interés y decirme para qué lo necesitan”.

Pero la generosidad de Puccio no se detiene ahí. Permite que las novias modifiquen los vestidos para asegurar el ajuste perfecto, con una simple solicitud: que los vestidos se limpien después de usarlos. “Aunque ‘presto’, no siempre espero que me los devuelvan”, reveló. “Las personas se encariñan con sus vestidos”.

Un proyecto apasionante

Puccio explicó que este proyecto apasionante comenzó en el año 2000 cuando empezó a recopilar vestidos de segundas tiendas, incluyendo Freecycle, la red sin fines de lucro que fomenta la reutilización de artículos a través de donaciones gratuitas.

La iniciativa despegó mientras trabajaba en el departamento de programación de la Biblioteca Pública de Bayonne, donde organizó un encantador “homenaje a las novias”, decorando la biblioteca con vestidos de novia y recuerdos de bodas.

Para el evento, los miembros del personal contribuyeron con vestidos de diferentes épocas, incluyendo un vestido estilo flapper de la década de 1920, un vestido de piel de 1968 y una pieza de Arnold Scaasi de 1992.

Aunque Puccio eventualmente se deshizo de varios vestidos y dejó de recopilar, su pasatiempo se reavivó cuando comenzó su trabajo en la biblioteca de Fair Lawn. “Hace unos años, se corrió la voz en el pueblo de que coleccionaba vestidos de novia”, explicó. “Antes de darme cuenta, la gente estaba dejando vestidos de novia aquí nuevamente, reavivando mi pasión por el proyecto”.

Más allá de las páginas de la biblioteca

La apasionada coleccionista, que se casó a los 19 años, agregó que los usuarios de la biblioteca no son las únicas personas familiarizadas con su servicio de alquiler. Puccio utiliza un grupo de Facebook llamado “Shared Dream Dresses” - una página privada con más de 20,000 seguidores - para promocionar su colección para alquiler.

Para Puccio, la alegría de ayudar a las novias a sentirse especiales en su gran día es la recompensa definitiva. Con su generosidad y amor por la nostalgia nupcial, Puccio continúa difundiendo felicidad y marcando la diferencia en la vida de innumerables novias por venir. ¡Bienvenidas a su biblioteca de sueños matrimoniales!

