Un fanático de la cantante Beyoncé pasó un triste momento al no poder ver a su artista en vivo y directo. El hombre, que sufre de parálisis cerebral, no completó su viaje a Seattle, Estados Unidos, donde iba a actuar la estrella, debido a que la aerolínea no halló un lugar para acomodar su silla de ruedas. El caso se volvió viral en las redes sociales y la historia tuvo un final feliz, gracias a un noble gesto de la misma Beyoncé.

El pasado 14 de septiembre, Beyoncé ofreció un concierto en Seattle, Washington, como parte de su gira Renaissance World Tour. Jon Hetherington, un súper fan originario de Oregon que padece parálisis cerebral, debió estar presente. Sin embargo, una aerolínea local no pudo encontrar un lugar para acomodar su silla de ruedas eléctrica, según denunció más tarde en sus redes sociales.

“El capacitismo (una forma de discriminación o prejuicio social) ataca de nuevo. Después de esperar 25 años, no veré a Beyoncé esta noche”, publicó Jon en su cuenta de TikTok.

La aerolínea intentó subir la silla de ruedas a otro avión, pero no fue posible debido a que era demasiado alta y no encajaba. “Cuando el periódico se puso en contacto con nosotros, un portavoz de Alaska Airlines dijo: “Nos sentimos muy mal por la experiencia de viaje de nuestros huéspedes con nosotros. Siempre intentamos hacerlo mejor cuando nos encontramos con situaciones como ésta”, dijo un portavoz a Daily Mail.

Le cumplieron el sueño de ver a Beyoncé en Texas

La historia de Jon se hizo viral en TikTok y otras redes sociales, pues no es la primera vez que afronta problemas similares. En una anterior ocasión, el hombre quedó varado en las calles de Seattle luego de asistir a un show de Janelle Monáe. Según explicó, no estaba al tanto que el servicio de taxi no brindaba servicio después de la medianoche.

Conmovidos por el relato de Jon, varios usuarios y fanáticos de Beyoncé etiquetaron a la artista para que le pueda cumplirle el sueño de verla actuar en vivo. Fue así que el equipo de Beyoncé se puso en contacto con el hombre para invitarlo al show de la artista, que se realizó el último 21 de septiembre, en Texas.

Mira aquí el video viral

Personal de la artista le facilitó a Jon el transporte aéreo y terrestre. “Estoy realmente agradecido y aprecio mucho que todo esto esté sucediendo”. Espero que la gente realmente se comprometa con estas cosas y no las deje pasar. Eso es lo que es importante para mí”, agradeció el seguidor.

Video recomendado

Taylor Swift arrasó el martes en los MTV Video Music Awards, mientras la colombiana Shakira recogió el prestigioso premio "Video Vanguard" de la noche con una actuación que sacudió las caderas del auditorio y recorrió toda su carrera. (Fuente: AFP)