El gran error de un hombre valió la pena al final. El usuario de Reddit u/lazybear90 publicó una historia increíble que desde entonces se volvió viral. En él, el residente de California, Estados Unidos, detalla una experiencia de donación a una organización benéfica en GoFundMe que salió mal a lo grande. Una metida de pata grande, en realidad.

“Esto sucedió en febrero del año pasado, pero mis amigos me han estado diciendo que necesito publicar esta historia en línea… así que aquí va”, escribió el usuario de Reddit, quien pidió ser referido solo por su primer nombre, Michael.

La metida de pata viral

“Mi esposa y yo (ambos de 31 años en ese momento) nos mudamos a un nuevo edificio de apartamentos en San Francisco”, escribió Michael, y agregó que uno de sus vecinos es un veterano jubilado de unos 70 años que también es un devoto sacerdote hindú. Un día, Michael se encuentra con su vecino, quien le cuenta sobre una organización benéfica contra el hambre que administra para una comunidad en Bangladesh. “Quería apoyar a mi vecino y a la organización benéfica”.

Michael dijo que al día siguiente en el trabajo, fue a la página de GoFundMe para la organización benéfica, una llamada “Se necesita ayuda alimentaria urgente: Bangladesh” y donó $ 150. “O eso pensé”, escribió.

“Momentos después, recibo un mensaje de texto en mi teléfono advirtiéndome de una transacción inusualmente grande en mi tarjeta de crédito”, escribió Michael. “Estoy confundido y deslizo para abrir el mensaje de texto. Dice que hice un pago de $15,041 a GoFundMe. Inmediatamente empecé a sudar. ¿Cómo pude haber donado QUINCE MIL DÓLARES?”.

Michael dijo que luego volvió sobre sus pasos y descubrió que no salió de la ventana del monto de la donación cuando pensó que lo había hecho, escribiendo los números 4 y 1 además de su donación prevista. “Parece que accidentalmente comencé a escribir la información de mi tarjeta de crédito mientras mi cursor aún estaba en el cuadro de donación, y así 150 se convirtió en 15041. ¡Ay!”, escribió.

Agradecidos con la donación

Después de algunos momentos de pánico, una llamada al servicio de atención al cliente de GoFundMe le aseguró un reembolso, dijo, pero le informaron que se procesaría en tres a siete días hábiles y que el organizador de la organización benéfica podría ver su donación hasta entonces. “Le digo que es un gran problema, ya que todo GoFundMe apenas había recaudado tanto en ese momento. ¿Seguramente notarán que su recaudación de fondos se duplicó de la noche a la mañana?”, escribió. Y tenía razón.

Michael dijo que había planeado explicarle lo sucedido a su vecino, el organizador de GoFundMe, tan pronto como pudiera, pero tuvo un duro despertar a la mañana siguiente.

“Miré mi teléfono y vi que tenía más de 40 notificaciones en Facebook. Alguien me había enviado una solicitud de amistad, le había gustado muchas de mis publicaciones antiguas y me había enviado muchos mensajes”, escribió Michael. “Inmediatamente me preocupé cuando vi que la persona que me enviaba un mensaje tenía un nombre hindú, pero nunca podría haber imaginado lo que vi cuando abrí su primer mensaje…”

“El hombre me había enviado un video de sí mismo desde Bangladesh, rodeado de docenas de personas pobres y hambrientas que sostenían bolsas de comida, agradeciéndome POR NOMBRE (Michael) por mi generosa donación”, continuó Michael, y agregó que las personas en el video luego le dieron una ronda de aplausos. “En este punto, salté de mi cama y empecé a caminar. Una parte de mí quiere gritar, una parte de mí quiere reírse a carcajadas”.

Michael dijo que el hombre, que dirige las operaciones de la organización benéfica en Bangladesh, envió varias fotos de personas agradeciéndole por su donación de cinco cifras y, para probarlo, los enlaces a las imágenes mismas. “Literalmente, cientos de fotos de personas frágiles, ancianas, discapacitadas y desnutridas con carteles con mi nombre”, escribió Michael.

Michael dijo que terminó donando US$ 1,500 una vez que se reembolsó la donación original, sintiéndose culpable por el caos que causó su error.

“El anfitrión de la organización benéfica fue increíblemente amable y comprensivo, y me explicó que 1500 dólares son muy útiles en Bangladesh para ayuda alimentaria urgente”, escribió Michael. “En última instancia, creo que toda la experiencia fue beneficiosa para todos. Ayudé a una gran causa y obtuve una historia divertida de eso”.

Pero la historia no termina ahí. Gracias al poder de Internet, ya la inteligente decisión de Michael de vincularse a un segundo GoFundMe para la misma organización benéfica, titulado “Asistencia y ayuda alimentaria urgente en Bangladesh”, sucedió algo espectacular.

Campaña se hizo viral

La gente de Reddit conmovida por la historia donó a la recaudación de fondos e hizo saber al organizador, Jeff Dunan (también Vasanta Dasa), que la publicación de Reddit los llevó allí.

“Escuché la historia del tipo en reddit que accidentalmente donó 15 000 en lugar de 150, pero la aumentó a 1500. Gran historia, quería hacer mi parte”, escribió un participante que donó US$100. Esa persona es uno de los más de 3700 contribuyentes a la recaudación de fondos, con algunas donaciones de hasta US$5000.

“Hace dos semanas, la historia de un donante se volvió viral en línea, llevando nuestro GoFundMe a más de 2,800 increíbles nuevos donantes de todo el planeta. Resultado: puertas que antes nos estaban cerradas ahora se abren. Los recursos que estaban fuera de alcance ahora están disponibles”, escribió Dunan en una actualización de GoFundMe del 10 de junio. “Esta nueva capacidad nos permite llevar más alimentos a más personas con más frecuencia”.

Además, el popular canal de YouTube Smosh Pit presentó la historia el 18 de junio como parte de su serie “Reading Reddit Stories”, que generó aún más donaciones a la organización benéfica.

Muchas personas comentaron en GoFundMe que “escucharon sobre esto en Smosh” y, al momento de escribir este artículo, la recaudación de fondos tiene más de $118,000 en donaciones.

Para Michael, la viralidad de su extremadamente costoso error fue un shock, pero nunca imaginó que ese metida de pata terminaría haciendo que otras personas se sumarana la causa y dejaran su donación. Al final todos ganaron.