En ocasiones, el amor de un padre hacia su hijo amerita una gran compartir en una cantina; especialmente si se habla de un onomástico ‘número 18′. Este caso sería el de Jim Green y Haydn, quienes quisieron compartir el día especial en un bar de su localidad. Sin embargo, el momento pronto se volvió una agitada discusión entre el papá y el dueño del local, debido al autismo del joven. El caso resonó en Internet y no tardó en hacerse viral.

Esta anécdota pasó en Reino Unido y dejó ver el ‘enojo’ de un padre frente a lo que sería para él un caso discriminación. Todo tenía que salir perfecto para el cumpleaños de Haydn, pero nunca se pensó que el autismo de su hijo les iba a ser pasar por un bochornoso momento.

“Tiene la capacidad mental de un niño”

El cantinero en cuestión se identificó como Dorset, luego que este se negara a atender al duo en su cantina Geoff Mockford: “tiene la capacidad mental de un niño de 10 años”, es como se refirió a Haydn, el joven con autismo que quiso brindar con su padre con dos cervezas heladas.

El barman quiso ofrecer una bebida más 'light' al hijo de Jim Green: "Tiene la capacidad mental de un niño de 10 años", se alegó (Foto: @fxquadro / Freepick)

La postura del propietario fue imperturbable, de hecho, solo alegó que “estaba haciendo su trabajo”. Tras la disputa con el enervado padre, él se mantuvo en su postura: “tiene la capacidad mental de un niño de 10 años (...) apenas puede hilvanar una oración”, aseveró finalmente.

Más allá de negarse darle alcohol al joven con discapacidad, Dorset quiso darle una solución: servirle una bebida más ‘adecuada’ a Haydn: “Fui a pedir dos pintas de cerveza, una para mí y otra para Hadyn, y me dijeron que una de ellas tendría que ser un ‘shandy’ si fuera para Hadyn”, contó su padre más tarde al dailymail.co.uk.

“Le mencioné que podría limitar a Hadyn a dos pintas en su cumpleaños, y luego me dijo que es posible que no pueda atenderlo en absoluto”, contó el padre, ya perdiendo la paciencia.

“Creo que es una discriminación flagrante, no tenemos ningún problema en otros pubs a los que vamos”, aseguró el indignado padre de familia, quien se dispuso a celebrar de todas formas el ‘santo’ de su hijo, ya mayor de edad. Una fotografía muestra a ambos bebiendo al aire libre, en lo que sería tiempo de calidad que no olvidarán: “Voy a seguir luchando por Hadyn, porque si no lo hago, ¿Quién más va a hacerlo?”, relexionó finalmente sobre lo sucedido.