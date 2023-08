La escuela Primaria Long Hill en Shelton, Connecticut, ha ganado mucha fama por el singular hecho que protagonizaron ocho de sus maestras. Y es que, estas docentes le generaron un tierno dolor de cabeza a la directora del plantel cuando le informaron que estaban embarazadas casi al mismo tiempo. Las mujeres han causado más de una grata sorpresa.

En un dialogo con Good Morning America, la directora de la institución, Andrea D’Aiut, confesó lo sorprendida que quedó cuando una de las maestras le decía que estaba esperando un bebé, puesto que, para su sorpresa, estas noticias llegaron muy cercanas las unas de la otras.

Asimismo, aseguró que le pareció realmente curioso el hecho de haber recibido cada embarazo por separado y no todos juntos. “Muchos de ellos me lo dijeron en persona, individualmente. A menudo bromeábamos diciendo que me decían uno a la vez en lugar de varios al mismo tiempo para no abrumarme. Somos una verdadera familia en LHS, por lo que con cada anuncio de embarazo estábamos igualmente emocionados de dar la bienvenida a estos bebés a nuestra familia escolar”, aseguró.

Las ocho maestras que terminaron dando a luz casi al mismo tiempo. (Foto: Bridget Dinatali)

Cabe mencionar que, si bien estas profesionales se encontraban aún en periodo de lactancia, cada una de ellas esperaba con muchas ansias regresar a trabajar, demostrando lo que aseguró la directa al mencionar que en ese lugar todos se consideraban una familia. Además, se pudo conocer que, los bebés que nacieron entre setiembre y marzo ahora ya tendrían entre 3 y 11 meses.

Finalmente, lo sucedido no tardó mucho en recibir una gran atención, logrando que las interpretes se muestren felices, puesto que, en aquel pueblo no solía pasar nada llamativo, por lo que ahora tendrán una gran historia para contar en los siguientes años.

