Un profesor de ciencias de octavo grado en Illinois está conquistando corazones con una emotiva historia viral sobre una chaqueta de invierno. En una publicación en Reddit, el maestro, quien prefiere permanecer en el anonimato, compartió cómo pidió a uno de sus estudiantes, quien enfrenta dificultades económicas, que le entregara su abrigo roto. La razón detrás de esta solicitud era conmovedora: el docente planeaba llevárselo a casa para que su hija de 17 años, Brianna, pudiera coserlo.

Lo que el profesor no esperaba era encontrar una nota en el bolsillo del abrigo. Brianna, con un toque de humor y afecto, había dejado un mensaje para el destinatario del abrigo.

“Hola chico, soy yo, la reparadora mágica de abrigos. Espero que aguante y por favor devuélvelo si no lo hace. Lamento no haberlo vuelto tan invisible como esperaba, pero hice lo mejor que pude”, escribió Brianna. “Además, como estás en octavo grado (creo, no estoy 100% segura de en qué grado enseña mi papá), pensé que podrías usar algunos consejos de 11º grado.

“¡LA ESCUELA INTERMEDIA ES DURA. CASI ERES LIBRE. PUEDES LOGRARLO”, continuó en letras mayúsculas. “BUENA SUERTE”.

El profesor elogia a Brianna como una hija increíble que realiza gestos como este con frecuencia. El estudiante, visiblemente emocionado, mostró la nota en clase y expresó su agradecimiento de una manera especial.

El estudiante agradeció su abrigo remendado y la nota que encontró en un bolsillo. (Foto: Jay)

La historia se vuelve viral

Más tarde ese día, el niño le entregó al maestro una tarjeta de felicitación hecha a mano para que se la diera a Brianna.

“Gracias por arreglar mi abrigo”, escribió con un marcador dorado. “Realmente aprecio la carta que me diste. Significa mucho porque el octavo apesta. Pero todos mis profesores son geniales”, añadió.

Para sorpresa del profesor, su publicación sobre el abrigo se volvió viral en Reddit. En los comentarios, una persona resumió perfectamente lo que hizo que la interacción fuera tan significativa:

“Hay tantas cosas maravillosas en esto. Pensaste en ayudar a un niño de tu clase que no tenía los recursos para ayudarse a sí mismo/no tenía miedo ni era demasiado orgulloso para aceptar ayuda cuando la necesitaba/ya conoces tu las habilidades del niño lo suficientemente bien como para saber que podrían ayudar / su hija no solo hizo todo lo posible para ayudar, sino que pensó que sería bueno incluir una nota, una palabra de sabiduría y una promesa de seguir ayudando en el futuro si fuera necesario / el niño que necesitaba ayuda reconoció lo especial que era esta nota y pensó en compartirla contigo / ¡y ahora la compartes con tus amigos de Internet! Como han dicho otros, ¡estás criando uno buena chica! Este fue un momento maravilloso en Internet, gracias”.

