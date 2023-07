En ocasiones ha quedado demostrado que hay mucho por aprender de los niños y su sinceridad, su corazón puro y lleno de nobleza hace reflexionar a bastantes personas al punto de lograr cambiarle la vida o mejorarle los ánimos como sucede en la siguiente historia viral, en un donde un adolescente es el protagonista luego de salirse del guion que practicaba con sus amigos del barrio.

Un grupo de niños en Minnesota se divertía jugando a tocar el timbre y salir corriendo por diferentes hogares, cuando Jacksen Proell de 13 años, decidió parar en una de las cámaras de las casas y salirse del juego con el objetivo de brindar un mensaje reflexivo a quien se encuentre escuchándolo detrás del lente.

Jacksen se había detenido en la casa de Ashley Mann, quien estaba observando todo a través de su celular. Fue entonces cuando el niño emitió un sentido discurso de positivismo y motivación para aquellas personas que se encuentren pasando por una difícil situación y crean que no existe una salida, como también cuenta ‘cbsnews’.

“Puedes verme y tú importas, ¿de acuerdo? Siempre habrá alguien que se preocupe por ti. Y eres una buena persona. No importa lo que diga la gente, tú importas. (Un amigo toca el timbre y luego sale corriendo). Ignóralos, son perdedores. Te están abandonando. Solo intento decir algo agradable. Como, no sé lo que están haciendo. Están huyendo y esas cosas. Estoy solo trato de decir que importas, hombre o niña. Quienquiera que seas, le importas a alguien. Solo tenlo en cuenta. No lo olvides”, fue su mensaje.

La dueña de la casa se vio conmovida

El emotivo discurso del pequeño conmovió hasta las lágrimas a la dueña de la casa Ashley quien curiosamente, es una guía de salud mental en el Central Lakes College y creyó conveniente contar el caso en TikTok de manera que el mensaje del pequeño pueda ayudar a muchas personas a salir del hoyo en el que se encuentran.

Horas después Ashley se comunicó con el pequeño Jacksen y su madre Clarissa a través de una videollamada. Aquí el adolescente aclaró que su objetivo no es ganar una efímera fama en redes sociales, sino el de ayudar. “No estoy tratando de volverme famoso o algo así. Solo estaba tratando de decir algo agradable y ahora esto está sucediendo. Entonces, simplemente voy con eso”, indicó.

Asimismo, dio su palabra de comenzar a ayudar a otros niños en problemas. “Me dijo antes que defenderá a los niños. Por ejemplo, si siente que alguien está siendo señalado o intimidado, intervendrá y tratará de ser una distracción para que ese niño no sea tan objetivo”, agregó Ashley.

Mientras tantos en los comentarios de la publicación en TikTok algunos expresaron su gratitud por escuchar este mensaje en momentos donde más lo necesitaban. “Quiero decir que va un largo camino” y “Alguien mencionó que se iba a suicidar pronto y luego el video les hizo cambiar de opinión al respecto”, fueron algunas de las reacciones.

