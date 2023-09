Un tráiler arrastró por varios metros a un auto pequeño. Este accidente se viralizó en redes sociales por todos los transeúntes que se encontraban al rededor. En el video no se puede ver si el auto se le atravesó al tráiler ni tampoco si el vehículo pesado circulaba a exceso de velocidad. El tráiler arrastró varios metros al auto hasta que logró frenar, afortunadamente no impactaron con los demás vehículos. El accidente no ha dejado a ningún herido. (Fuente: América TV)