Alejandra Baigorria no dudó en defender a su padre Sergio Baigorria de los cuestionamientos por la gestión que ha realizado frente a los huaicos que han afectado el distrito de Chaclacayo. “Yo no voy a defender algo que no vea que esté correcto, pero en este caso yo lo vivo día a día, hablo con él día a día y veo que no duerme, 24/7 está sacándose el ancho”, dijo la empresaria. (Fuente: América TV)