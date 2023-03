Alejandra Baigorria confesó que fue ella quien puso fin a la relación de más de cuatro años que tuvo con Mario Hart debido a la falta de madurez del piloto. “Él me quería bastante y no me quería soltar, pero estaba el otro lado de las salidas, las mujeres, tenía plata y era conocido”, destacó. Asimismo, añadió que primero desea contraer matrimonio con Said Palao antes de tener un hijo. (Fuente: América TV)