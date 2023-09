El cantante mexicano brindó con concierto en Estados Unidos, y recibió muchas críticas por su polémica reacción con el público en pleno show. Todo sucedió cuando el Potrillo interpretaba ‘Me dediqué a perderte’ y le pidió a lo fans que canten junto a él. El artista no sintió el apoyó de los presentes y explotó. “¿Van a cantar o no van a cantar? Porque sino también me puedo meter allá (al backstage)”, dijo molesto. (Fuente: Redes sociales)