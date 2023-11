Amy Gutiérrez habló sobre las historias que publicó en su Instagram la semana pasada, donde se le ve llorando y contando lo mal que se sentía. La salsera confesó estar en una lucha interna y que el objetivo del video era desfogarse con sus seguidores. “Es difícil verlo cuando estás mal, pero estoy más tranquila gracias a mis fans, que me están dando su amor, brindando su apoyo. Sé que es difícil para mis papás, quizás no me lo mencionan mucho, porque saben que me gusta tener mi espacio, pero están ahí engriéndome”, detalló. Fuente: [Latina]