Angie Jibaja utilizó sus redes sociales para manifestar su molestia con las conductoras de ‘América Hoy’, en especial contra Janet Barboza. La ‘Chica de los tatuajes’ arremetió contra la popular ‘Rulitos’ y confesó que pensó demandarla. “Esta señora, Janet Barboza, no es periodista y como no es periodista no se informa bien. Habla disparates y medio”, dijo molesta Angie. (Fuente: Redes sociales)