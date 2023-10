Brenda Mattos, la popular kimberly de ‘Al fondo hay sitio’, participó en una nueva edición de ‘¿Cuál es el verdadero?’ y presentó a su padre en televisión. La joven actriz le dedicó unas emotivas palabras a su papá y no pudo contener las lágrimas. “Primero quiero agradecerte porque has sido padre y madre para mí (...) Me has apoyado siempre y estoy segura de que yo también lo haré hasta el último de tus días. Eres mi mejor amigo”, expresó Brenda. (Fuente: América TV)