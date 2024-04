Brunella Horna recordó la etapa más complicada de su embarazo al sostener que “sangraba todo el tiempo” y estuvo cerca de perder a su bebé. “El tema sicológico afecta muchísimo en un embarazo y sobre todo en los primeros meses. Yo me desconecté de todo. Apagué el celular, no contesté a nadie hasta que los tres meses pude superarlo. El doctor me dijo que ya está mucho más seguro”, expresó. Video: América TV)