Bunella Horna se molestó con Giselo luego que este mostrara en vivo una supuesta réplica de las zapatillas que utilizó Richard Acuña el día de su boda con la conductora. “Discúlpame papá Armando, pero me parece una falta de respeto. En mi contrato yo puse que este año, como ya estoy casada, no se pueden jugar con mi esposo y yo no sé porque le están haciendo esto”, dijo la popular ‘Bubu’. (Fuente: América TV