Bryan Arámbulo dio una entrevista en el programa ‘Estás en todas’ y reveló que no es ‘El divo de la cumbia’ luego de que sus principales detractores lo criticaran de no ser una persona humilde. “Los empresarios nos ponen la seguridad y ellos son los que manejan. A veces al empresario no le puedes decir no porque te cierran las puertas.” afirmó el cantante. (Fuente: América TV