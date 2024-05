Christian Cueva: esto dijo al ser consultado sobre su relación con Pamela López

Christian Cueva reapareció en un evento deportivo y fue consultado sobre su supuesta reconciliación con Pamela López. El futbolista prefirió no brindar detalles sobre su actual relación con la madre de sus hijos, pero sorprendió al señalar que podría volver a cometer los mismos errores en el futuro. “Yo no te voy a decir que soy un hombre que no se va a equivocar más adelante, ¿no? No escupo al cielo ni nada, pero de todo de aprende”, dijo Cuevita. (Fuente: América TV)