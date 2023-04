El reconocido actor nacional conversó con Yaco Eskenazi en una entrevista para ‘Estás en todas’ y se quebró al hablar de su amistad con Nataniel Sánchez. “Se fue a España porque le dio la gana para qué te vas a España qué vas a hacer, no es fácil. Acá estaría trabajando. Me encantaría (que regrese a AFHS). Me llamó por teléfono, me hizo llorar, nos queríamos mucho”, contó emocionado el intérprete. (Fuente: América TV)