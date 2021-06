Cuto Guadalupe, dijo que estuvo poseído cuando le gritó “te amo” a Gianluca Lapadula, tras el gol que le hizo a Ecuador en la Copa América. “En ese partido no sé qué me pasó, estaba poseído, dije mis sentimientos, ya está. He tenido problemas con mi esposa por eso”, dijo entre risas el exfutbolista. Fuente: [América TV]