Dalia Duran, madre de los hijos del cantante John Kelvin, aseguró que realiza diversas funciones para solventar a sus hijos y darle hogar, comida y educación. “No pueden decir que no trabajo. Yo sí lo hago y me parto el lomo para mis hijos. Agradezco las ofertas que me llegaron”, destacó la cubana. (Fuente: América TV