Miguel Vergara no pudo superar la sentencia y quedó eliminado de ‘El gran chef famosos’. El actor rompió en llanto al escuchar la decisión del jurado y se despidió de sus compañeros entre lágrimas. “Triste, acongojado, con muchos monstruos internos. No me lo esperaba, de verdad, pero bueno, la vida continúa. Me llevo mucho amor de todos los competidores, mis hermanos”, mencionó. (Fuente: Latina TV)