Fabio Agostini se sometió a un nuevo juego de ‘En boca de todos’ en donde debía salvar a algunos personajes de la farándula de un avión a punto de estrellarse. Cuando tocó el turno de Nicola Porcella, el español afirmó que no salvaría al ex integrante de ‘Esto es guerra’: Has visto la película 300, le meto un patadón, le grito ‘Esto es guerra’ y lo lanzo afuera”. (Fuente: América TV