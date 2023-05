“Si sabes para que me pongo para qué me invitan?”, Fabio Agostini tuvo un cruce de palabras con Janet Barboza en el programa ‘América Hoy’ luego de que la conductora “apagara” al español por el tema de su OnlyFans, “A mí si me dan, yo doy el doble, no me voy a quedar callado”, declaró Agostini. (Fuente: América TV)