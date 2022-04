A través de sus redes sociales, Fiorella Cayo expresó su indignación tras el ampay de Aldo Miyashiro donde se le ve besando a Fiorella Retiz. Cabe mencionar que la actriz es muy amiga de Erika Villalobos, la aún esposa del conductor de TV. “Este es un llamado a todas las mamás del Perú, tenemos que crear hombres fuertes con la vida, no cobardes, no débiles, no es un... el que saca la vuelta, no, es un débil mental y emocional”. (Fuente: fcayo)