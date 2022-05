Gabriela Herrera consideró que Paula Manzanal da “manotazos de ahogado” al saber de la amistad de la guerrera con español Fabio Agostini. “Acá nadie dice que tiene alguna relación con alguien. A la señora no tengo nada que decirle. Que se dedique a su hijo. Que no hable de mí. No la conozco y no tengo deseos de conocerla”, sentenció. (Fuente: América TV