Gian Piero Díaz brindó un emotivo mensaje por su estancia en ‘Esto es Guerra’ a lo largo de estos últimos años, además el conductor aprovechó para lanzarle una última broma a Johanna San Miguel, recordándole su problema con las copas: “Yo sé que tú antes has tenido problemas con copas, yo este año me la voy a llevar para que no haya problemas”. (Fuente: América TV