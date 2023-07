América Hoy presentó un repaso de los looks más polémicos de los artistas de la televisión peruana e incluyó a Ethel Pozo, quien fue criticada por usar un saco parecido al del Doctor Chapatín. Giselo no dejó pasar la oportunidad para bromear y recordó al personaje de Chespirito luego de ver a su compañera. “Ya me dio cosa”, dijo entre risas. (Fuente: América TV)