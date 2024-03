Hernán Barcos fue contactado por ‘América hoy’ para que se pronuncie sobre la situación de su cafetería ‘La Porteña’ y un posible embargo. El jugador de Alianza Lima señaló que no ha recibido ninguna notificación y que está tranquilo. “Yo no tengo ninguna notificación y la dueña del local me dice que el problema es con el local del lado, no con el mío. Por ahora estamos tranquilos”, explicó Hernán. (Video: América TV)