Janet Barboza apareció junto a sus compañeros de ‘América Hoy’ en una nueva edición de ‘Mujeres de la PM’ y fue sorprendida por un cometario de Gianella Neyra sobre su edad. Fiel a su estilo, la popular ‘rulitos’ no tardó en responder y ‘cuadró’ a la actriz. “En el programa, la ‘cacatúa’ (Edson Dávila) me habla de años, vengo acá que todas somos promo y me hablan de años, no se pasen”, dijo Barboza. (Fuente: América TV)