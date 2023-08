A través de sus redes sociales, Janick Maceta confirmó que mantiene una relación amorosa con Diego Rodríguez, ex chico reality, a quien calificó como “rey de mi corazón”. Subió algunas fotos de su viaje juntos, lo cual no había hecho con su anterior pareja, Andrés Wiese. Tras la tierna declaración de amor, el modelo no dudó en responder con un mensaje romántico “Mi amor, gracias por el mejor cumpleaños de mi vida. Te amo, reina de mi mundo y de mi corazón”, comentó. (Fuente: Redes Sociales)