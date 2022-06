La integrante de ‘Esto es guerra’, Jossmery Toledo, reveló en ‘En boca de todos’ que tomará una serie de medidas contra Latam, luego de ser obligada a bajar de un avión en Chiclayo. “Que me indemnicen porque yo he perdido trabajo, no he llegado a mi destino a la hora que tenía que llegar”, mencionó. (Fuente: América TV