Jossmery Toledo reapareció en redes sociales y volvió a tocar el tema de su tono de voz que presenta, luego de tomar una serie de esteroides que tuvo un efecto secundario en ella. “Mi voz no va a volver a ser como antes. No entiendo por qué la gente es así. Si no les gusta, no me escuchen. Me dejan de seguir y ya”, destacó. (Fuente: @jossmerytol)