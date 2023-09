Daniela Darcourt utilizó sus redes sociales para dar a conocer a sus seguidores que fue nominada a los Latin Grammy 2023. La salsera no pudo contener su emoción tras recibir la noticia y rompió en llanto durante su transmisión en vivo. “Estoy nominada y no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer ¡Por favor! ¡Díganme que es mentira! No lo puedo creer, me acabo de levantar, según yo, eran todavía las 9 de la mañana y había puesto mi alarma ¡Qué está pasando gente! No lo puedo creer”, dijo emocionada Daniela. (Fuente: @danieladarcourtoficial)