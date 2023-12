La modelo y cantante, Leslie Shaw, protagonizó aparatosa caída mientras realizaba sus sesiones de baile dentro de su domicilio. La artista se lastimó el hombro y su brazo derecho pero sostuvo que no fue nada grabe, mediante el video compartido en Instagram, sostuve que, “Esto es para que vean que su mala vibra no me derrumba y ayer grabe mi videoclip sin problemas yo soy más fuerte que su envidia”. (Fuente: @LeslieShaw)