Lucho Cuéllar admite que pisó un centro de rehabilitación: “Vi llorar a mi mamá por mi culpa”

El cantante confesó que tomó malas decisiones al alcanzar la fama y que incluso llegó a pisar un centro de rehabilitación tras perderse en el mundo de la diversion y las fiestas. Cuéllar señaló que su mamá fue la que más sufrió durante ese proceso, pero aclaró que ya superó esa situación. “No he estado tirado en la calle, en un fumadero o andando como loco, vendiendo mis cosas... yo he sido fuerte, me he mantenido fuerte y seguiré estando fuerte”, mencionó. (Fuente: América TV)