Mariella Zanetti habló para ‘Estás en todas’ y reveló pasajes de su vida poco conocidos. La exbailarina contó que en una oportunidad tuvo un fuerte cruce de palabras con su mejor amiga Tula Rodríguez porque ella “odiaba” a su ex. “Una vez nos pusimos a discutir boca a boca porque ella no estaba muy de acuerdo con un ex. Salimos a una discoteca y él quería irse conmigo y Tula no me dejaba. Ellos se odiaban y fue toda una discusión”, contó. (Fuente: América TV)