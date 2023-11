Mario Hart fue consultado por las últimas declaraciones de Leslie Shaw, quien dijo que no colaboraría musicalmente con él porque no está a su nivel. El piloto no se quedó callado y mencionó que Shaw habla de él cuando tiene algo que promocionar. “Hace 8 años que no piso el palito, no lo voy a hacer ahora, no voy a hablar directamente sobre lo que ella pueda decir de mí, me tiene sin cuidado”, expresó. Fuente: [América TV]