Melissa Loza recibió elogios de sus compañeros de EEG por lucir un renovado look y decidió ignorar comentarios negativos sobre su edad. “Me siento plena, me siento muy bien la verdad, siento que he llegado a los cuarenta mental, físicamente y espiritualmente fuerte, y eso es importante”, dijo la competidora. (Fuente: América TV)