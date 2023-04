Melissa Paredes apareció en la alfombra roja de una producción nacional y fue consultada por la calidad del anillo de compromiso que le entregó Anthony Aranda. La actriz se mostró incómoda con los comentarios sobre sus gustos por las cosas lujosas y aclaró. “Nunca he tenido un hombre al lado que sea lujoso, ostentoso y con mucho dinero. Que yo sepa hasta el día de hoy no he tenido ningún hombre así. Me ponen a mi como si hubiera vivido con un Jefferson Farfán”, dijo la exconductora. (Fuente: América TV)