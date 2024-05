Melissa Paredes reveló doloroso momento de su vida: “Pensaron que me había quitado la vida”

Melissa Paredes reveló detalles de los complicados momentos que vivió durante el escándalo mediático que protagonizó con Rodrigo Cuba. La actriz contó que tuvo que alejarse de su hija por un mandato judicial y esto fue muy doloroso para ella, incluso su familia pensó lo peor en un momento. “Recuerdo que Anthony se fue a trabajar, mi mamá se tuvo que ir a emergencias. Yo estaba en la ducha y ellos me contaron que como no contestaba el teléfono pensaba que me había matado, que me cuenten eso es feo porque tratar de ser fuerte y verte así, pero no te das cuenta cómo te ven los demás”, dijo entre lágrimas. (Fuente: América TV)